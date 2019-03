Uma carreta teve a cabine completamente destruída depois de pegar fogo na Via Expressa, em Contagem, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na altura do bairro Sapucaia, na manhã desta quarta-feira (20).

A cena foi flagrada e registrada por populares que passavam pelo local. Conforme os bombeiros, foram usados aproximadamente três mil litros de água para conter as chamas. Não há registro de feridos. A origem do fogo é desconhecida e será investigada.

Por causa do incêndio, o trânsito teve que ser impedido no sentido Eldorado. Depois que o fogo foi contido, o tráfego voltou a ser liberado na via.