As contaminações em cervejas da Backer aconteceram, segundo a Polícia Civil, por vazamentos dentro do tanque usado para resfriar o líquido. De acordo com o inquérito, as substâncias tóxicas dietilenoglicol e monoetilenoglicol misturaram-se com a bebida que ficava no reservatório. Pelo menos 30 pessoas foram intoxicadas e sete morreram.

Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou 11 pessoas pelos crimes homicídio culposo - quando não há a intenção de matar - de lesão corporal culposa, intoxicação dolosa, omissão e falso testemunho, conforme a responsabilidade de cada um. Além disso, a corporação também divulgou um vídeo com todos os detalhes da investigação e como ocorreu o vazamento.

Confira:

