O encontro entre Jack Black e Júnior Groovador, baixista que viralizou ao dar um toque de sertanejo e forró ao hit "Smells Like Teen Spirit" do Nivana, aconteceu! Na da tarde deste sábado (28), um vídeo filmado da plateia do Rock in Rio registrou o ensaio da dupla no palco onde a banda Tenacious D se apresenta.

O baixista potiguar chegou a compartilhar um vídeo do ensaio em sua conta do Instagram, mas a postagem foi apagada.

Para registrar a presença no evento, Junior compartilhou uma imagem em que aparece nos bastidores do festival. "Ajustando os detalhes para o encontro!, escreveu o músico.

Entenda a história:

No último dia 18, Jack Black usou as redes sociais para pedir uma ajudinha: encontrar Júnior Groovador. O baixista, de Natal, tinha viralizado na internet com um vídeo em que dava uma sonoridade de forró e sertanejo a uma das canções mais icônicas do rock: "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana.

"Tenacious D está chegando ao Rio em 28 de setembro... Alguém, por favor, pode me colocar em contato com Júnior Bass Groovador?", escreveu o músico e ator no Facebook.

Mais uma vez, a internet fez a sua mágica e o encontro aconteceu.