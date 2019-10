Em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (23), um casal de Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado, aproveitou um buraco com água, que se formou após o rompimento de um cano subterrâneo, para nadar na tarde dessa terça-feira (22).

A cratera se formou na avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói e o protesto bem-humorado foi gravado por uma moradora, que criticou o andamento da obra. “Estão todos convidados para nadar. A água está uma delícia. Água limpa desperdiçando e o caminhão e o trator da Copasa paradinho, em vez de tomar providência. Vamos nadar galera. A Copasa não trabalha, vamos nadar”.

Assista ao vídeo:

Em nota, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o reparo foi concluído na tarde desta quarta-feira (23). “A manutenção foi iniciada na manhã de ontem (22), com a interdição e a sinalização do local. No entanto, somente após o esgotamento da água na rede foi possível realizar a intervenção. A recomposição da via deverá ser concluída até quinta-feira (24/10), diz o comunicado.

Ainda segundo a companhia, em caso de obras em andamento, não é recomendado que as pessoas acessem o local, para evitar riscos de acidentes.