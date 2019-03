Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma criança é resgatada de um apartamento durante o temporal que atingiu Contagem, na Grande BH, na madrugada desta quinta-feira (21). Uma tromba d'água invadiu um condomínio no bairro Jardim Riacho das Pedras e alagou sete apartamentos. Além disso, 31 carros que estavam no estacionamento foram arrastados.

Nas imagens, é possível ver um menino sendo carregado e retirado de um dos imóveis, enquanto a água barreta sobe nas residências. Apesar do susto e dos danos materiais, o Corpo de Bombeiros informou que ninguém se feriu na ocorrência.

Quadra de futebol foi parcialmente destruida

Além do condomínio Feliz Morada, a forte chuva também provocou estragos em outros imóveis que fica na avenida Régulos. Uma quadra de futebol teve a grama sintética arrancada pela correnteza.

O volume de chuva também destruiu a entrada da academia Templo da Luta. "A porta e a escada cederam", relatou o dono do estabelecimento, Marcelo Richard Maia. Ele aguarda vistoria da Defesa Civil para saber os danos e o prejuízo provocados pela tempestade.

Tromba d´água

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por causa do volume de precipitação, um grande acúmulo de água ficou represada próximo de uma empresa. O muro do estabelecimento não suportou a pressão, rompeu e, então, formou-se a tromba d'água. O aguaceiro desceu com força e arrastou todos os veículos que estavam na garagem do condomínio Feliz Morada.

Depois, a tromba ainda invadiu os sete apartamentos que ficam no primeiro andar do prédio. Há relatos de que água subiu cerca de um dentro de algumas casas. Conforme os bombeiros, os moradores do local chegaram a ficar ilhados. A corporação foi acionada e conseguiu resgatar as vítimas e os animais de estimação.

