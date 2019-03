Nesta quinta-feira (21), em vários países do mundo, celebra-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa falha genética no cromossomo 21 (que não é uma doença) está presente em cerca de 300 mil brasileiros.

Como explica o Ministério da Saúde, não se atribuem graus à síndrome: as diferenças entre as pessoas com Down vêm de inúmeros aspectos, que incluem os estímulos e meio em que vivem.

Por isso, nesta data, trazemos histórias de pessoas que, com a ajuda do instituto Mano Down, em Belo Horizonte, e da família, têm se desenvolvido e conseguido alcançar posições no mercado de trabalho. Assista!

O termo “Down” designa o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro descreveu a associação dos sinais característicos da pessoa com Síndrome de Down - Dr. John Langdon Down. O fato aconteceu em 1866.

