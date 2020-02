O salvamento de um gatinho, tido como mascote pelos alunos de uma escola pública de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (28).

Mesmo com a chuva, os militares não desanimaram até retirar o bicho, que estava com a cauda presa a uma cerca do tipo concertina, altamente cortante. Os agentes acessaram a cerca a partir do uso improvisado de uma mesa escolar.

Com luvas de proteção, conseguiram fazer a retirada do animal, que foi entregue ao diretor da instituição. Segundo os militares, o animal é muito querido pelos alunos e funcionários da escola.

O caso foi registrado na Escola Municipal Luiza Augusta Guimarães, localizada à rua Elvis Preslei, no bairro Cidade de Neviana.