Um caminhão-tanque, carregado com óleo lubrificante, que trafegava pelo Anel Rodoviário na tarde desta terça-feira (26), perdeu os freios, atingiu três veículos de passeio e tombou na altura do quilômetro 539, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. Confira no vídeo abaixo o momento exato do acidente.

As imagens foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros pelo WhatsApp. A corporação não confirmou a veracidade do mesmo.

As pistas da via, sentido Vitória, estão totalmente interditadas. Segundo a Via 040, empresa que administra o trecho, houve um derramamento de óleo no local. De acordo com as últimas informações, atualizadas às 18h, há um congestionamento de 11 km no local, no sentido Vitória.

