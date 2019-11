Um vídeo registrou o momento do acidente com um micro-ônibus na manhã desta segunda-feira (6), na região Noroeste de BH. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que o veículo atinge uma árvore. Duas crianças e a motorista do micro-ônibus ficaram feridas. Além delas, um motociclista, que passava pelo local, foi atingido por um galho da árvore derrubada e caiu no chão, sofrendo escoriações.

As crianças, um menino e uma menina de aparentemente de 7 anos, são filhos da motorista e tiveram ferimentos leves. Já a mulher ficou presa às ferragens e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para que ela fosse retirada do escolar. Ela foi entregue para equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente foi às 7h13 como registrado nas imagens, na rua Henrique Gorceix com avenida Pedro II, no bairro Padre Eustáquio.

