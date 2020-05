Um veículo Ford EcoSport pegou fogo, na manhã deste domingo (17), em frente ao Hospital Risoleta Neves, na região Norte de Belo Horizonte. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta de 10h30, na rua das Gabirobas, esquina com avenida Dom Pedro II, no bairro Vila Clóris. As chamas impressionaram pessoas que passaram pelo local e registraram o ocorrido. Veja:

Por sorte, ninguém ficou ferido no incidente.