Pouco tempo após a queda de um ônibus de turismo da Ponte Torta, no entroncamento entre as rodovias BR-262 e BR-381, na tarde desta sexta-feira (4), vídeos feitos por populares já começaram a circular pelas redes sociais. No acidente, morreram 11 pessoas.

São registros de pessoas que estavam no local no momento do acidente. Pelas lentes dos celulares, eles mostraram o desespero de quem ficou sem saber quantos mortos e feridos estavam no veículo. Confira:

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram ônibus que caiu da Ponte Torta, em João Monlevade, na tarde desta sexta-feira. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros apontam para 11 mortos.



Mais: https://t.co/CZ2ilpaHgf pic.twitter.com/u444ZAW9gn — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 4, 2020

Nos registros, populares afirmam que o ônibus caiu após uma manobra de ré no viaduto. A Polícia Rodoviária Federal ainda não informou o que teria acontecido no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seriam 40 passageiros, sendo 11 mortos no local. "Várias ambulâncias já resgataram as vítimas do local. A dificuldade está na rede médica regional (Monlevade e Nova Era) suportar a quantidade e gravidade das vítimas", informou o setor de comunicação da corporação.