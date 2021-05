A circulação da Covid-19 em Minas aumentou em comparação com duas semanas atrás, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista ao Hoje em Dia. Só nessa quarta-feira (26), 11 mil pessoas testaram positivo para o novo coronavírus em todo o Estado.

“O vírus está, neste momento, circulando mais do que estava há duas semanas. Ou seja, o risco de pegar a doença é maior. Por isso, a importância do compromisso de todo mundo com o distanciamento social”, disse o chefe da pasta estadual.

Segundo o secretário, a maior incidência do vírus já é notada em algumas regiões, onde a ocupação das terapias intensivas cresceu nos últimos dias. “Estamos muito preocupados. Há regiões que nos preocupam ainda mais. Hoje destacamos a Sul e a Oeste, não só em relação à incidência, mas o número de pacientes que aguardam leitos”.

De acordo com Baccheretti, pacientes precisaram ser encaminhados para outras cidades, como Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Caratinga, no Vale do Rio Doce. Para evitar o colapso do sistema de saúde, o Estado vem aumentando o número de leitos de UTI nas regionais em situação mais delicada.

Conforme o Painel de Monitoramento de Casos da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nove das 14 macrorregiões de saúde estão com mais de 80% das vagas de Unidade de Terapia Intensiva destinadas ao tratamento da Covid em utilização.

