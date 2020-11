Um acidente envolvendo três automóveis deixou um morto e quatro pessoas feridas, na rodovia MG-238, que liga as cidades de Sete Lagoas e Jetiquibá, neste domingo (22). Segundo militares do Corpo de Bombeiros que atuaram no resgate, a vítima foi arremessada para fora do carro e não resistiu.

De acordo com os militares, a vítima estava em um Fiat Palio e não usava o cinto de segurança no momento da colisão. O acidente ainda deixou os outras quatro pessoas feridas em estado grave.

Um dos passageiros ficou preso entre as ferragens. Foi necessário uso de maquinário para para cortar partes do carro para socorrê-lo. Os feridos foram atendidos por equipes do Samu e pelos bombeiros. O acidente deixou a pista fechada nos dois sentidos, na altura do km 17.