Um homem de 30 anos ignorou a principal orientação dada pela Polícia Militar (PM) - nunca reagir a um assalto -, e acabou impedindo que sua motocicleta fosse roubada ao segurar a arma e entrar em luta com o assaltante na noite dessa quinta-feira (28), no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, um adolescente de 16 anos, chegou a atirar durante a confusão, mas acabou apreendido pela polícia.

De acordo com a corporação, era por volta das 18h quando o homem chegou na porta do trabalho de sua esposa para buscá-la, na avenida José Faria da Rocha. Armado com um revólver calibre 32, o suspeito pedia que o homem descesse da moto, o que não foi obedecido pela vítima.

Foi então que o homem segurou a arma que estava apontada para ele. Enquanto isso, o adolescente gritava que ele soltasse o revólver e dizia que iria matá-lo, tendo chegado a efetuar um disparo. Felizmente, ninguém foi ferido.

Ainda de acordo com a PM, enquanto tentava se soltar, o menor teria dado uma cabeçada no capacete do homem, o que teria provocado um corte em sua cabeça.

Ao perceberem o que acontecia, testemunhas correram até o local e ajudaram a conter o adolescente até a chegada da polícia. Tanto a vítima quanto o suspeito foram socorridos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) JK, após sofrerem ferimentos leves durante a briga.

Após o atendimento médico, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem.

