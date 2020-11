Um homem suspeito de feminicídio em Jandira, no interior de São Paulo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal nesta sexta-feira (13), em Perdões, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a polícia, a vítima conseguiu acionar os militares, mas acabou morrendo no hospital.

Conforme a PRF, o crime ocorreu na residência do casal, no bairro Sol Nascente, no interior paulista, por volta das 02h30. A vítima ligou para a Polícia Militar informando que havia sido agredida pelo marido no dia anterior e que nesta madrugada foi baleada no braço, na mão, no tórax e na cabeça. Segundo ela, o suspeito havia fugido para Minas.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Silveira. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM de São Paulo comunicou sobre a fuga à PRF que, por sua vez, enviou informativos para todas as unidades que fazem divisa com o Estado. Às 08h30 desta sexta, o homem foi preso na BR-381, já em Minas Gerais.

Após ser detido, o autor disse que matou a esposa porque teria encontrado mensagens que comprovariam uma suposta traição. Ele informou aos policiais que comprou a arma em uma feira popular e que a descartou em um matagal.

O homem foi conduzido ao Departamento de Polícia de Perdões, onde será autuado em flagrante por feminicídio.