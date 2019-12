Uma das vítimas da queda de um avião de pequeno porte no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, deixou o Centro de Tratamento Intensivo do Hospital João XXIIII, nesta segunda-feira (2).

Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o paciente Thiago Funghi Torres, de 32 anos, foi transferido para a enfermaria. Já Srrael Campras dos Santos, de 33, permanece no CTI. “Eles estão estáveis, respirando sem aparelhos e evoluindo clinicamente”, diz a nota.

O acidente foi no dia 21 de outubro. A aeronave tinha acabado de decolar do aeroporto Carlos Prates, queda fica a 1,3 quilômetro do local do acidente, com destino a Ilhéus, na Bahia. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas.



Confira o momento do acidente:

Até o momento, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (Cenipa), órgão responsável pela investigação das causas do acidente, não divulgou relatório sobre o ocorrido.

Em abril deste ano, outra aeronave caiu na mesma rua, matando o piloto. A aeronave pegou fogo e bateu no portão de uma casa. As investigações deste caso ainda não foram concluídas.

