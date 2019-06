Em todas as redes sociais, Thiago Guimarães Silva, o Pantufa, que morreu após um acidente na tarde desta terça-feira (4) no Parque Serra do Curral, região Centro-Sul de BH, apresentava-se como um verdadeiro apaixonado pelo slackline e por sua modalidade mais desafiadora, o highline.

No Facebook, no Instagram e no Youtube, era possível encontrar vídeos, fotos e textos que revelavam o trabalho do esportista, de 32 anos, sobre a fita.

Monitor operacional da TirolesaBH e esportista experiente de slackline, Pantufa morreu enquanto praticava highline (esporte de equilíbrio que consiste em andar por uma fita elástica amarrada em dois pontos fixos muito altos) em um ponto onde o acesso é restrito.

A fita que era usada para a prática do esporte se soltou e o esportista caiu de uma altura estimada em 50 metros, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente quando foi socorrido pelos militares, mas teve uma parada cardiorrespiratória logo após o resgate.

Poucos minutos antes do acidente, Pantufa publicou no Stories do Instagram as imagens do highline praticado na Serra do Curral:







No perfil do esportista nas redes sociais é possível ver diversas aventuras que ele já havia enfrentado; confira:​