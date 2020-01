O coronel da reserva da Polícia Militar de 50 anos que foi vítima de tortura dentro de casa, em um condomínio em Igarapé, está acordado e consciente, no Hospital João XXIII, de acordo com boletim médico divulgado pela corporação nesta quarta-feira (8). Ele saiu do respirador e já pode receber dieta líquida pela boca.

A mulher dele, uma cabo de 34 anos, teve a sedação cortada. Ela está em estado gravíssimo, no mesmo hospital, após passar por uma cirurgia. Após uma tomografia realizada na manhã desta quarta-feira, constatou-se que não houve aumento da lesão. Ela deve acordar assim que o efeito do medicamento passar.

Os militares foram torturados e baleados dentro de casa, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de segunda-feira (6). Os bandidos atiraram nas cabeças das duas vítimas. O carro deles foi usado para a fuga e queimado em seguida. Três dos suspeitos pelo crime foram mortos em um confronto com a Polícia Militar na noite do mesmo.

Suspeitos presos

Na noite de terça-feira (7), a força-tarefa criada para investigar o caso prendeu mais um suspeito de participar da tortura aos dois policiais. Dessa forma, aumentou para três o número de presos pelo crime.

Dois suspeitos, que haviam sido presos na segunda-feira (6), foram ouvidos na tarde desta terça-feira (7) no Departamento de Operações Especiais (Deoesp), em Belo Horizonte.

Segundo o delegado Marcus Vinicius Lobo Leite Vieira, os envolvidos, de 22 e 23 anos, confessaram a participação no crime. O grupo também é suspeito de cometer outros crimes na mesma região de sítios. “Ao passarem em frente ao sítio dos policiais militares, eles verificaram que a porteira estava aberta e que as vítimas estavam fazendo um tipo de limpeza no local. Então, o grupo resolveu fazer a abordagem. Ao perceberem que se tratavam de policiais militares, agrediram brutalmente as vítimas", disse o delegado.

* Com Rosiane Cunha