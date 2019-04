Está marcada para as 10h30 deste domingo (21) a missa de Páscoa com a comunidade do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A celebração será realizada pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo na Igreja Nossa Senhora das Dores, que foi o primeiro ponto de apoio do Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas do rompimento da barragem com rejeitos da mineração, há cerca de três meses.

No dia 25 de janeiro, a barragem da Vale, na mina do Córrego do Feijão se rompeu e o rejeito atingiu a área administrativa da mineradora, incluindo um refeitório e parte da comunidade da Vila Fertec.

Na última sexta-feira (19), a Defesa Civil que cinco nomes foram retirados da lista de desaparecidos. O número de pessoas que seguem desaparecidas foi atualizado para 41 e o de mortos chega a 231.

O órgão justificou que os nomes foram retirados por solicitação da Polícia Civil, que faz o trabalho de identificação das vítimas. Já a PC disse que havia duplicidade e erro de grafia em alguns nomes.

Outros nomes foram excluídos após investigações demonstraram que as pessoas foram incluídas de forma errônea, por parentes ou terceiros, e terem sido localizadas posteriormente. Em outros casos, se tratavam de estelionato, uma vez que as vítimas nem estavam na região no dia da tragédia, mas queriam receber indenizações.

Fonte: Arquidiocese de BH

