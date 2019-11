Bombeiros se mobilizaram na manhã deste sábado (23) para resgatar uma vaca na cova de um cemitério de Alfenas, no Sul de Minas. O animal de aproximadamente 400 quilos estava desaparecido há três dias e foi encontrado pela manhã no local, que fica no bairro Santa Clara.

Segundo funcionários do cemitério, a cova estava fechada com três placas, mas uma delas cedeu, dificultando a visualização do buraco, inclusive pelo animal. Os militares precisaram usar cordas e equipamentos de salvamento terrestre para resgatar o animal.

A vaca foi entregue ao proprietário.

Foram usados equipamentos de salvamento terrestre e cordas

Corporação montou "força-tarefa" para realizar o resgate do animal