A vacinação contra a Covid-19 por idade avança em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dentre os principais municípios, a imunização durante a semana pode chegar em grupos abaixo de 40 anos. O Hoje em Dia levantou informações sobre como está em algumas cidades; confira:

Betim

Em Betim, estão sendo vacinados homens e mulheres de 41 e 42 anos. Para manter o cronograma estratégico e evitar filas e aglomerações nos postos, a imunização será escalonada.

As mulheres com 42 anos foram vacinadas na segunda (12) e os homens com 42 anos estão sendo imunizados nesta terça (13). Na quarta-feira (14) será a vez das mulheres com 41 anos e, na quinta-feira (15), os homens com a mesma idade.

A vacina continuará sendo ofertada nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h. Estima-se que mais de 10 mil pessoas com idade entre 41 e 42 anos residam em Betim.

Contagem

A partir desta terça-feira (13), Contagem vacina contra a Covid-19 moradores entre 43 e 40 anos. Um mutirão de imunização será realizado até sexta (16). A dose será aplicada das 12h às 20h em postos dos shoppings Contagem e Big e das 8h às 15h em unidades de saúde credenciadas. Os endereços podem ser vistos aqui.

Para garantir a vacina é preciso apresentar documento de identificação com foto e CPF, levar um comprovante de endereço, além de não ter recebido vacina contra a doença ou qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias.

Confira calendário de vacinação:

Terça-feira (13) – pessoas a partir de 43 anos,

Quarta-feira (14) – pessoas a partir de 42 anos,

Quinta-feira (15) – pessoas a partir de 41 anos,

Sexta-feira (16) – pessoas a partir de 40 anos.

Ibirité

Já em Ibirité, a vacinação segue até sexta-feira (16) para pessoas de 41 a 44 anos. A primeira dose no município está sendo aplicada das 8h às 17h30 (veja endereços aqui). É preciso apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e de vacinação.

Veja o calendário:

Terça-feira (13) – 44 anos (UBSs com horário estendido / 8h às 17h30)

Quarta-feira (14) – 43 anos (UBSs com horário estendido / 8h às 17h30)

Quinta-feira (15) – 42 anos (UBSs com horário estendido / 8h às 17h30)

Sexta-feira-feira (16) – 41 anos (UBSs com horário estendido / 8h às 17h30)

Segundo a prefeitura, a cidade também segue imunizando pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com e sem comorbidades. Para este público, a imunização será na UBS Central.

Nova Lima

Nesta terça, Nova Lima vacina contra a doença os moradores de 43 e 44 anos. A imunização ocorre até às 15h nas UBSs Cabeceiras, Caic, Cascalho, Cristais, Honório Bicalho, José de Almeida, Policlínica e no Complexo de Saúde do Jardim Canadá, com doses limitadas para cada unidade. Para garantir a dose é necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço.

Sabará

Em Sabará, idosos de 63 anos ou mais recebem a segunda dose da AstraZeneca nesta terça-feira. Para este público, a vacinação ocorre em pontos fixos e de drive-thru até às 14h. Para aqueles que foram vacinadas nas regionais, a dose será aplicada em 29 de julho.

Já nesta quarta serão imunizados os moradores com 42 anos ou mais e sem comorbidades. A aplicação das doses será de 8h às 14h, nos pontos fixos do Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino, na rua Marquês de Sapucaí, 317, Centro, e na Escola Municipal Professora Maria Aparecida Batista.

Santa Luzia

Nesta terça, pessoas a partir de 41 anos podem receber a primeira dose em Santa Luzia. A vacinação ocorre nas 27 unidades básicas de saúde, das 9h às 17h e em postos de drive-thru montados no Ginásio Poliesportivo, na rua Baldim, s/n, bairro Rio das Velhas, e no Sesc Santa Luzia, na rua Ana Batista da Cruz, 3505, bairro Belo Vale, das 9h às 15h.



Para receber a vacina é necessário apresentar originais e cópias dos documentos de identidade, CPF e do comprovante de endereço. Aqueles que tiveram gripe ou Covid-19 devem esperar 30 dias desde o início dos sintomas. Já as pessoas que tomaram a vacina da gripe devem respeitar o intervalo de 15 dias.

Já na quinta (15) e na sexta-feira (16), a prefeitura realizará a vacinação de trabalhadores que atuam em indústrias instaladas no município. A imunização será em um dos pontos de drive-thru, no Ginásio Poliesportivo, das 9h às 15h. Será necessário apresentar documentos de identidade e carteira de trabalho ou contrato que comprove vínculo com a indústria. Nos dois dias estarão disponíveis 700 doses, sendo 350 na quinta e outras 350 na sexta-feira.

Raposos

Hoje e amanhã, Raposos imuniza pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes acima de 18 anos. Na quinta e na sexta será a vez daqueles com 39 anos. Já no sábado e no domingo, recebem a primeira dose os moradores do município com 38. Na cidade a vacinação ocorre na Sala de Imunização Covid-19, das 8h às 12h e das 13h às 17h, em ambos os dias.

O Hoje em Dia tentou confirmar o calendário de imunização de Confins, também na Grande BH, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.

