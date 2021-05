Além de ampliar a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades, Belo Horizonte também aumentou o número de pontos de imunização. A partir desta quinta-feira (13), o público-alvo da campanha poderá receber a primeira dose da proteção pelo sistema drive-thru, das 8h às 16h.

Amanhã, moradores com deficiência permanente incluídas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com 18 anos ou mais, e portadores de doenças crônicas, de 48 e 49 anos, receberão a vacina da Pfizer. Na sexta-feira (14), é a vez daqueles com comorbidades de 42 a 47 anos, completados até 31 de maio.

A vacinação para este público será em postos fixos e em outros dois extras: o Minas Tênis Clube I (rua da Bahia, 2.244, no Lourdes) e a sede da Secretaria Municipal de Educação (rua Carangola, 288, no bairro Santo Antônio). A aplicação acontece das 7h30 às 16h. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura (veja os locais aqui). A lista de comorbidades está disponível neste link.

Orientações

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro

- Apresentar documento de identificação com foto

- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte

- Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Leia mais:

48 e 49 anos: PBH amplia a vacinação de pessoas com comorbidades a partir desta quinta-feira

Saiba como comprovar comorbidades para receber a vacina contra a Covid-19