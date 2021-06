Mulheres a partir do terceiro trimestre de gestação e puérperas sem comorbidades são vacinadas contra a Covid-19, nesta sexta-feira (18), em Belo Horizonte. A imunização segue até 16h30 em pontos extras, fixos e drive-thru. Os endereços estão disponíveis aqui.

As mulheres com idade gestacional a partir da 29ª semana, sem doenças crônicas, aquelas com até 45 dias após o parto, independentemente da evolução da gravidez, serão protegidas com doses da Pfizer.

Para se vacinar, o público precisa apresentar prescrição médica. Além disso, é preciso apresentar comprovante de endereço, identidade, não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter se infectado pelo coronavírus no último mês.

As grávidas deverão comprovar o estado gestacional com a carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico. Já a puérpera deve apresentar Declaração de Nascido Vivo (DNV), certidão de nascimento ou óbito. Segundo a prefeitura, à medida que novas remessas forem entregues, outros grupos de gestantes serão imunizados.

Com comorbidades

A vacinação de gestantes (independentemente do período gestacional) e puérperas com comorbidades segue em andamento em BH. Os locais e horários de vacinação estão disponíveis aqui. É importante esclarecer que os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que, por questões de logística, os pontos são alterados frequentemente.

Leia mais:

Minas recebe remessa com 235 mil doses de vacinas contra Covid da Pfizer

Brasil bate a marca de 496 mil mortes por Covid-19; 2.311 óbitos foram confirmados em 24 horas

Covid-19: mortes voltam a passar de 2 mil por dia na média móvel