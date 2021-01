Minas Gerais começa nesta terça-feira a vacinação contra a Covid-19 nos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A "escolha" atende a uma questão logística: as 577.480 doses destinadas ao Estado só chegaram na noite de segunda-feira ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, em um voo vindo de São Paulo. A prioridade será para profissionais da saúde.

O esquema montado pelo Governo do Estado prevê a distribuição das doses para a Grande BH e Sete Lagoas, na região Central, em caminhões frigoríficos. Para outras regiões do estado, a vacina será transportada em aeronaves do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Prefeituras que conseguirem buscar as vacinas em cidades-polo já poderão dar largada à campanha na própria terça-feira. Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde reviu para quarta-feira a previsão de vacinação em todos os 853 municípios mineiros.

Neste primeiro momento, serão imunizados profissionais da área de saúde que trabalham na vacinação, que dão atendimento a instituições que abrigam idosos em longa permanência e que atuam na linha de frente de combate à Covid-19.

Além disso, idosos e deficientes maiores de 18 anos que moram em instituições de longa permanência e povos indígenas - que vivem em terras indígenas - vão receber as duas doses.

Estima-se que este primeiro grupo, composto por aproximadamente 280 mil pessoas, receba as duas doses da vacina até meados de fevereiro.

Na segunda-feira, cinco pessoas foram vacinadas em uma cerimônia realizada no terminal de Confins. A solenidade contou com a presença do governador do Estado, Romeu Zema (Novo).

A técnica de enfermagem Maria do Bonsucesso Pereira, de 57 anos, foi a primeira pessoa em Minas a ser vacinada contra a Covid-19. Ela trabalha há 10 anos na UTI do Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em BH.

De Confins, as doses seguiram para a Central de Frios, na Gameleira, na zona Oeste de BH, de onde começariam a ser distribuídas para outras regiões do Estado ainda na madrugada.