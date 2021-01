Belo Horizonte vai ampliar a imunização contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (1º). A informação foi confirmada pela prefeitura nesta sexta-feira (29). A capital recebeu 57.300 doses, sendo 40,5 mil da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e 16,6 mil da CoronaVac, do Instituto Butantan, de São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, com a nova remessa, serão imunizados os profissionais de saúde que trabalham no atendimento primário e nos Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), funcionários e cuidadores das instituições de longa permanência, além dos idosos que vivem nestes locais.

“É possível que sobre ainda algumas doses e, obviamente, ainda há alguns poucos setores hospitalares que precisam ser contemplados. Essas doses, então, servirão para completar o pessoal de hospital”, afirmou o secretário.

Até quinta-feira (28), 51.293 pessoas já receberam a primeira dose da CoronaVac em Belo Horizonte. Segundo dados do boletim epidemiológico, 71.276 doses já foram distribuídas aos 59 postos de imunização da cidade, sendo 49 hospitais das redes pública e privada, nove Unidades de Pronto-Atendimento e uma do Samu.

BH recebeu, inicialmente, 135.270 doses da CoronaVac. Dessas, 6.882 foram distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais diretamente aos hospitais Julia Kubitscheck, Eduardo de Menezes e da Polícia Militar.

