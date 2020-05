Em tempos de coronavírus e com a aproximação do inverno, a vacinação contra a gripe se torna ainda mais importante. Apesar disso, muita gente tem deixado de ir aos postos se imunizar por medo de aglomeração e contágio. Em Belo Horizonte, até esta quarta-feira (6), apenas 55% do público-alvo da segunda fase da campanha - que termina sexta-feira (8) - havia se vacinado. No Brasil, a situação é ainda pior, com apenas 36% de comparecimento. Especialistas alertam que é necessário e seguro ir aos postos, mesmo durante a pandemia. Basta seguir um passo a passo das orientações definidas pelas autoridades de saúde quanto à prevenção.

“Se as pessoas usam máscara, higienizam as mãos, organizam filas com distanciamento (pelo menos 2 metros), o ganho de se vacinar é muito maior do que eventual risco de pegar coronavirus. A vacinação traz várias vantagens na proteção contra a gripe. Além disso, como muitas pessoas adoecem por essa doença, essa prevenção ajuda para não lotar os hospitais e postos de saúde neste período de pandemia”, destacou o infectologista Estevão Urbano.

A diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, Lúcia Paixão, deu orientações sobre como os cidadãos que são público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe devem procurar um posto de saúde com segurança em meio à pandemia de coronavírus.

Segundo Paixão, a vacinação é de extrema importância, já que ela protege contra três tipos de vírus do influenza, sobretudo para os públicos-alvos, que são compostos por pessoas com mais risco de complicação e também por aquelas que têm mais chance de transmissão entre si e para as outras pessoas.

"É bom salientar que essa vacina não protege contra a Covid-19. Entretanto, esses vírus da gripe também podem causar casos mais graves, principalmente na população que tem mais risco, que são os idosos, pessoas com comorbidades e gestantes. Os demais componentes do público-alvo são aqueles onde há maior chance de haver transmissão grande de doença respiratória pela influenza causando surtos. Então por isso a gente fala dos profissionais de saúde de, se não tiverem vacinados, contaminarem entre si e também dele próprio passar a gripe para as pessoas", explicou.

Pequena adesão

Nesta segunda fase, a vacina é direcionada a caminhoneiros, jovens de 12 a 21 anos, portadores de doenças crônicas e agentes da segurança pública. Em Minas Gerais, a expectativa é imunizar 1,6 milhão de pessoas deste público-alvo. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a influenza contemplou maiores de 60 anos e trabalhadores da saúde e extrapolou positivamente as expectatias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Belo Horizonte alcançou 100% de cobertura vacinal nos dois públicos da primeira fase, sendo 117 mil trabalhadores de saúde e 336 mil idosos vacinados. Considerando o público-alvo da segunda etapa da campanha, dados parciais apontam que foram imunizadas apenas 55,4% da população - cerca de 145 mil pessoas.

"A vacinação é de extrema importância porque protege o indivíduo contra umas das formas mais graves da gripe, que é o H1N1. É a única forma de proteção. E, neste momento, a importância se torna ainda maior porque a influenza pode levar a uma piora do quadro respiratório. Ou seja, pode agravar ainda mais os sintomas (de coronavírus)", completou a coordenadora de enfermagem da Faculdade Kennedy, Débora Cristine Gomes Pinto.

Na capital, a campanha de vacinação teve início no dia 23 de março nos 152 centros de saúde e postos extras. Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento de identidade.

No Brasil, a meta de vacinar pelo menos 90% segue distante. Até esta quarta-feira (6), apenas 36% do público-alvo da segunda fase foi vacinado, o que significa que cerca de 10 milhões de pessoas que deveriam se imunizar ainda não o fizeram.

Terceira etapa

A terceira e última etapa da campanha de vacinação contra a gripe terá início na segunda-feira (11) e será dividida em duas fases. Na primeira, que durará entre 11 e 17 de maio, o público-alvo será de pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; e mães no pós-parto até 45 dias.

Na segunda fase, entre 18 de maio a 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade. Segundo o governo, a exemplo das demais fases, a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um desses grupos até o dia 5 de junho, quando a Campanha Nacional de Vacinação se encerra.

Influenza

Ainda segundo o Ministério da Saúde, até o dia 18 de abril deste ano, 163 pessoas morreram de gripe no país. Além disso, outros 1.696 casos de pessoas hospitalizadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave por causa da gripe foram registrados no Brasil.

