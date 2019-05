A partir de segunda-feira (3), as doses restantes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe estarão disponíveis para toda a população em todo o Brasil, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A decisão segue orientação do Ministério da Saúde.

A campanha, que começou no dia 10 de abril e se encerra nesta sexta-feira (31), tem como meta vacinar 90% dos grupos prioritários. Em Minas Gerais, a cobertura vacinal até o momento está em 86,7%.

Mesmo assim, as prefeituras são aconselhadas a reforçar a informação de que é muito importante para as pessoas que pertencem aos grupos prioritários a procura por um dos 4.100 postos de vacinação em funcionamento no Estado.

Entre os grupos prioritários, estão as crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, policiais civis, policiais militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

Em 2019, até o momento, já foram confirmados 56 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus da Influenza (gripe). Desses casos, quatro evoluíram para o óbito, de acordo com a SES-MG. As mortes, que estão associadas ao vírus Influenza A (H1N1), ocorreram nos municípios de Belo Horizonte (2), Juiz de Fora (1) e Andrelândia (1).