O Ministério da Saúde autorizou, por meio de nota técnica liberada nesta sexta-feira (28), a vacinação contra a Covid-19 da população em geral, por ordem decrescente de idade, paralelamente à imunização dos profissionais da educação. A pasta enviará as doses aos estados de forma escalonada, mas ainda não há datas confirmadas para o início da aplicação.

A vacinação de pessoas entre 18 e 59 anos, sem comorbidades, será feita desde que a proteção dos grupos prioritários restantes seja mantida e cumprida, de acordo com a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização.

A decisão foi tomada, segundo o ministério, pois estados e municípios relataram demanda reduzida dos grupos elencados no plano de vacinação contra o coronavírus.

Em relação à priorização dos profissionais da educação, se deve aos impactos sociais ocasionados pela doença com a necessidade de volta às aulas presenciais. A ordem de prioridade é a seguinte:

1 - creches

2 - pré-escolas

3 - ensino fundamental

4 - ensino médio

5 - ensino profissionalizantes e educação de jovens e adultos (EJA)

6 - ensino superior

As recomendações foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada nessa quinta-feira (27) com representantes do Ministério da Saúde, estados e municípios. As orientações também estão em uma nota técnica do PNI.

