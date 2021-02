Criminosos estão usando a vacinação de idosos contra a Covid-19 para aplicar golpes em todo país. Por isso, o governo de Minas emitiu nesta terça-feira (9) um alerta sobre esses ataques. Checar a informação recebida e nunca passar dados bancários são algumas das recomendações.

Segundo o diretor de Operações da Polícia Civil, Aloísio Daniel Fagundes, os golpistas aproveitam o momento de esperança e ansiedade pelas doses para simular agendamentos falsos de vacinação para a Covid-19. "As simulações, feitas por meio de telefonemas ou contato por mensagem, têm o objetivo de roubar dados bancários das vítimas".

Ainda de acordo com Fagundes, é preciso ter cuidado também com o acesso a links enviados por WhatsApp para um provável cadastro de vacinação. "O ideal é, ao se cadastrar, entrar direto no site oficial da prefeitura responsável”, alerta.

Agendamentos

Os agendamentos para a vacinação da Covid-19 são de responsabilidade dos município. Em Minas, há cidades que optaram por fazer cadastros dos grupos prioritários, outras escolheram entrar em contato com as pessoas por telefone. Outra possibilidade é agendar a vacinação nas próprias unidades de Saúde. “Os municípios devem informar sua população sobre a vacinação da forma mais transparente possível, traçando estratégias de comunicação com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida”, recomenda Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Além disso, a população deve ficar atenta e verificar a identificação dos agentes de saúde. "Antes de receber a equipe em seu domicílio, é importante que o indivíduo cheque a informação com a sua unidade de Saúde. Em caso de dúvidas, também é possível acessar os sites oficiais, como as páginas das prefeituras, da SES-MG ou do Ministério da Saúde”, orienta a diretora.