A apresentação do teste negativo para Covid-19 junto ao comprovante de vacinação contra a doença serão exigidos a partir de segunda-feira (31) para entrada em eventos realizados em Belo Horizonte. A medida, já anteriormente divulgada pelo prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), foi oficializada nesta sexta-feira (28) em três portarias publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo o documento, a decisão, tomada como forma de tentar frear a alta disseminação de casos de Covid-19 na capital mineira, vale para jogos de futebol, corridas de rua e atividades realizadas em casas de shows e espetáculos, casas de festas, discotecas, danceterias, salões de dança e espetáculo circense.

O certificado de imunização, assim como o resultado negativo em testes do tipo RT-PCR ou rápido de Antígeno, realizados até 72 horas antes do evento, devem ser cobrados tanto do público como de funcionários.

Veja o que muda:

Jogos de futebol

Até domingo (30), torcedores que comparecerem aos estádios da capital devem apresentar resultado negativo para a Covid ou comprovante com ciclo completo de imunização.

A partir de segunda, a testagem e a declaração serão cobradas juntas. Sendo assim, aqueles que compraram o ingresso para o jogo entre Brasil e Paraguai, no Mineirão, na próxima terça-feira (1°), terão de apresentar o exame e o cartão de vacinação.

Ainda segundo a portaria publicada nesta sexta, a testagem de funcionário, assim como a conferência dos documentos, fica sob responsabilidade dos organizadores do evento.

Festas e shows

Até o momento, para realização de festas e eventos em casas de shows e espetáculos, casas de festas, discotecas, danceterias, salões de dança e espetáculo circense, a apresentação do comprovante de vacina ou teste positivo para a Covid apenas era exigido em atividades com público superior a 2 mil pessoas ou com com previsão de show e serviço de alimentação para público em pé ou espaço que possibilite dança.

A partir de segunda, a medida será válida para acesso a qualquer tipo de evento, independente do tamanho.

