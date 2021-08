A chegada aos 18 anos significou uma longa espera. Os belo-horizontinos que vivem o fim da adolescência poderão se vacinar contra a Covid-19 nessa semana. Com isso, toda a população adulta da capital mineira terá sido contemplada com, pelo menos, a primeira dose do imunizante.

A vacinação acontecerá no sábado (4), para pessoas com 18 anos completos até 30 de setembro, de ambos os sexos. No mesmo dia, os caminhoneiros receberão a segunda dose.

O cronograma divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte começará, nesta segunda (30), com a segunda dose para a faixa de 59 e 58 anos. Na terça (31), o público escolhido é o de 20 anos, completos até 31 de agosto.

Na quarta (1º), a prefeitura prevê a segunda dose para pessoas de 57 anos.

A agenda estará cheia na quinta (2). Além da população masculina de 19 anos, completos até 30 de setembro, receberão o imunizante os trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); toda limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de transporte metroviário e ferroviário. Todos esses com a segunda dose.

As mulheres de 19 anos - completos até 30 de setembro - e as pessoas com 56 anos serão a faixa-alvo de sexta (3).

É importante lembrar que, no momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a sete dias. Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.