A vacinação contra a Covid-19 deste sábado (2), em Belo Horizonte, será exclusiva para aplicação da segunda dose da Pfizer em pessoas de 43 e 44 anos. No entanto, apenas poderão concluir o esquema vacinal aqueles cuja data no cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro.

Conforme informou a prefeitura da capital, a imunização em postos fixos de repescagem para quem perdeu a data de convocação retomam na segunda-feira (4). Em BH, mais de 1,3 milhão de pessoas já receberam as duas doses, ou dose única, do imunizante. Na prática, segundo dados divulgados pela administração municipal, mais da metade do público-alvo concluiu a vacinação até o momento.

Por aqui, seguindo a convocação de cada grupo, a expectativa é que pelo menos 80% das pessoas estejam completamente imunizadas até novembro. Na próxima semana, por exemplo, também poderão receber a segunda dose da Pfizer os moradores de 42 anos.

Adolescentes e terceira dose

Nos próximos dias, também haverá aplicação da primeira dose para adolescentes de 13 a 16 anos, completos até 31 de outubro, e dose de reforço para idosos de 75 e 76 anos, que completaram o esquema vacinal há seis meses.

Além deles, também receberão a terceira aplicação os moradores com alto grau de imunossupressão cuja segunda dose já tenha completado 28 dias. Veja abaixo a programação completa até 9 de outubro:

Dia 2, sábado: segunda dose de Pfizer exclusivamente para pessoas de 44 e 43 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro

segunda dose de Pfizer exclusivamente para pessoas de 44 e 43 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro Dia 3, domingo: não haverá vacinação

não haverá vacinação Dia 4, segunda-feira: primeira dose para adolescentes de 16 anos, completos até 31 de outubro

primeira dose para adolescentes de 16 anos, completos até 31 de outubro Dia 5, terça-feira: primeira dose para adolescentes de 15 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 15 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais

primeira dose para adolescentes de 15 anos, completos até 31 de outubro. Dia 6, quarta-feira: segunda dose de Pfizer para pessoas de 42 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 13 de outubro / Dose de reforço para idosos de 76 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para finalizar esse prazo

segunda dose de Pfizer para pessoas de 42 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 13 de outubro / Dose de reforço para idosos de 76 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para finalizar esse prazo Dia 7, quinta-feira: dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 75 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para finalizar este prazo

dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 75 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para finalizar este prazo Dia 8, sexta-feira: primeira dose para adolescentes de 14 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 14 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais

primeira dose para adolescentes de 14 anos, completos até 31 de outubro. Dia 9, sábado: dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias / Primeira dose para adolescentes de 13 anos, completos até 31 de outubro. Para se vacinar, os adolescentes de 13 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais;

Locais e horários

Neste sábado, os usuários que precisam concluir o esquema vacinal devem acessar os locais por tipo de imunizante. Os endereços estão disponíveis no portal da PBH, veja aqui. O horário de funcionamento dos pontos de imunização, aos sábados, é das 7h30 às 14h para pontos fixos e extras, e das 8h às 14h para drive-thru.

Já em dias úteis, o funcionamento segue das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para drive-thru. Também há postos com horário noturno, abertos até 20h.

O que levar

Para garantir a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Já para a dose de reforço, é preciso ser residente de Belo Horizonte e apresentar o comprovante de endereço, além do comprovante de imunização.

Para as pessoas com alto grau de imunossupressão, a PBH orienta a apresentação de exames, receitas ou relatório médico, emitidos em até 12 meses antes da data de convocação, assinado, carimbado e em versão original, além de documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência na capital.

Leia mais:

Variante Delta do coronavírus já foi identificada em 17 cidades da Grande BH; veja lista

Minas confirma 2,8 mil novos casos e 66 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas

Setembro termina como o mês com menos mortes por Covid-19 em BH neste ano