A vacinação contra a gripe, que teve campanha entre 10 de abril e a última sexta-feira (31) para grupos prioritários, será estendida para toda a população a partir desta segunda-feira (3), após determinação do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as vacinas disponíveis são as doses restantes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, em cerca de 4 mil postos do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas. Para ter acesso, é necessário comparecer à unidade de saúde mais próxima, portando o cartão de vacinação.

A estensão para toda a população tem prazo: os interessados em se vacinar devem ir às unidades de saúde até esta sexta-feira (7). Em Belo Horizonte, 153 postos de saúde irão oferecer as vacinas.

A Campanha, finalizada na última sexta, esteve voltada ao grupo de prioridade, composto por crianças, gestantes, idosos, indígenas e população privada de liberdade.

Em Minas Gerais, já foram registradas cinco mortes pelo vírus Influenza A (H1N1) neste ano.