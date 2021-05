Moradores de 55 a 59 anos, grávidas e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, pessoas com síndrome de Down e doença renal. Este é o público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (22), em Belo Horizonte.

A imunização acontece nos postos fixos, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os usuários devem ficar atentos aos locais. Por questões de logística, são alterados frequentemente pela administração municipal (clique aqui).

O grupo de moradores da capital com doenças crônicas que pode se blindar garantiu as doses após cadastro no site da prefeitura. Todos receberão vacinas da Pfizer. A lista com as comorbidades está disponível neste link.

Na segunda-feira (24), é a vez dos residentes da capital de 49 a 54 anos. Depois, na terça (25), daqueles entre 40 e 48. Já na quarta-feira (26) são as pessoas com doenças crônicas entre 18 e 39 anos.

Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário apresentar documentos que comprovem a condição de saúde, identidade e comprovante de residência em BH. A pessoa não pode ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

* Com informações de Luiz Augusto Barros

