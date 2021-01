Já estão em Minas Gerais as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Um total de 577.480 doses do imunizante contra a Covid-19 chegaram na noite desta segunda-feira (18) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH, em um voo vindo de São Paulo.



Cinco pessoas foram vacinadas em uma cerimônia que foi realizada no terminal e que contou com a presença do governador do Estado, Romeu Zema (Novo).





A técnica de enfermagem, Maria do Bonsucesso Pereira, de 57 anos, foi a primeira pessoa em Minas a ser vacinada contra a Covid-19. Pereira trabalha há 10 anos na UTI do Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro em BH, e será uma das 280 mil profissionais de saúde que passam a ser imunizadas a partir desta segunda-feira.

De Confins, as doses seguem para a Central de Frios, na Gameleira, na região Oeste de BH, e serão distribuídas a partir de terça para os 853 municípios mineiros.