Quem foi ao posto de saúde do bairro Conjunto Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (4), foi informado que a vacina da gripe acabou e não haverá reposição.

Em Betim, também na Grande BH, não há mais nenhuma dose na Central de Vacina do município para ser redistribuída aos postos, conforme informação da assessoria da prefeitura. Dessa forma, à medida que as dose forem se esgotando, não serão repostas.

A Campanha Nacional de Vacinação para o público prioritário terminou no dia 31 de maio. A partir daí, a orientação do Ministério da Saúde é ministrar as doses que sobraram nas pessoas interessadas e que não fazem parte do público prioritário. A medida evita desperdício de doses nas localidades que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo (gestantes, idosos, crianças menores de seis anos e profissionais da saúde).

Em Belo Horizonte, há dois dias, quem foi à tarde à procura de vacina no posto Carlos Chagas, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da cidade, não conseguiu ser vacinado. A informação dos atendentes é que as doses estão sendo repostas diariamente, mas como a demanda está mais alta, elas acabam antes do fim do expediente. Informação confirmada pela Secretaria de Saúde de BH. Segundo a assessoria de comunicação da secretaria, a meta é atender a todos até pelo menos sexta-feira (7).

Quem tiver interesse de se vacinar, deve se informar antes se ainda existe vacina no posto perto da sua casa e procure ir nas primeiras horas do dia, quando há mais doses disponívies.

A reportagem procurou pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Contagem e aguarda retorno.

Campanha

Na campanha, de acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais chegou próximo à meta e ultrapassou o percentual de 85%, ficando com 86,6% de adesão (a meta é de 90%, em todo o país). No Estado, já foram registradas cinco mortes pelo vírus Influenza A (H1N1) neste ano.

A vacina produzida para 2019 teve mudança em duas das três cepas da sua composição e agora protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante os cinco primeiros meses de 2019, foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em todo o país, com 144 mortes.

