A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos, deve ser publicada ainda nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, a formulação pediátrica é diferente e, partindo da data da publicação, assim que as doses estiverem disponíveis, o imunizante poderá ser utilizado por já ser uma vacina registrada.

O anúncio do resultado da avaliação técnica sobre o pedido de indicação do imunizante foi feito nesta manhã. Conforme informou o gerente geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) da agência, Gustavo Mendes, a totalidade de evidências apresentadas, tanto pela empresa responsável pela fabricação, quanto pelas informações de monitoramento, embasaram a decisão da área técnica de ampliar a vacina para a população pediátrica.

Para diferenciação entre os públicos infantil e adulto, ainda segundo Gustavo Mendes, os frascos do imunizante da Pfizer terão cores distintas, sendo laranja para pessoas de 5 a 11 anos e roxa para as demais. Ele apresentou, ainda, detalhes de como será a vacinação do grupo.

O imunizante infantil terá dose 10ug, podendo ser armazenado por 10 semanas de 2°C a 8°C (a de adultos fica quatro semanas). A concentração do mRNA também será diferente, sendo 0,1 mg/ml para crianças.

Segurança

Conforme informou o órgão, a finalização da análise ocorreu após a submissão à agência de dados complementares pela fabricante do imunizante contra a Covid. Além do corpo técnico da Anvisa, a avaliação contou com a participação de representantes de sociedades médicas brasileiras.

Durante reunião do anúncio da avaliação técnica e do resultado, que foi feito por meio de uma reunião virtual, a Anvisa mostrou, ainda, que a vacina tem um desempenho importante na geração de anticorpos em crianças dessa faixa etária. Gustavo Mendes também acrescentou que, na comparação entre crianças de 5 a 11 com pessoas de 16 a 25 anos, foi identificada a presença parecida de anticorpos.

“A questão fundamental para a decisão é a da segurança. E o perfil de segurança da vacina, quando comparado ao placebo, é muito positivo. Quando a gente observa qualquer reação adversa, não tem diferença importante entre o placebo e a vacina. Não há relato de nenhum evento adverso sério, de preocupação, não há relato relacionado a casos muito graves ou mortalidade”, afirmou.

Além disso, dados levantados pela empresa responsável pela fabricação também indicam que há uma presença significativa de anticorpos neutralizantes contra a variante Delta do coronavírus.

"Também é importante descartar a miocardite e a pericardite. Muito se tem dito sobre essa reação adversa, mas se a gente observa um percentual, estamos falando de 0,007%. É muito raro e por isso é um ponto que também levamos em consideração na nossa avaliação”, concluiu.

Leia mais:

Anvisa avalia novo pedido de uso da vacina CoronaVac em crianças

Minas aguarda aval da Anvisa para vacinar crianças de 5 a 11 anos até o Carnaval

Brasil tem 19 casos confirmados de variante Ômicron do coronavírus e investiga outros sete