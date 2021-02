Uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o governo do Estado, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, deve permitir o avanço do desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 pela universidade mineira. A cooperação foi firmada na última quinta-feira (4) pelo vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, a reitora Sandra Regina Goulart Almeida e o ministro Marcos Pontes.

De acordo com a reitora Sandra Almeida, o objetivo do esforço conjunto é viabilizar o desenvolvimento de imunizantes nacionais, o que reduzirá a dependência do Brasil em relação a vacinas e insumos produzidos no exterior. “O CT-Vacinas da UFMG tem tido papel importante na testagem diagnóstica e está trabalhando no sentido de desenvolver uma vacina nacional para a Covid-19, além de outros estudos relevantes para o campo das vacinas. A parceria estabelecida com o MCTI, envolvendo também o governo do estado, será fundamental não apenas para a continuidade do desenvolvimento do imunizante contra o coronavírus, mas também para as pesquisas com vacinas a longo prazo”, explicou.

Depois da identificação e produção em pequena escala dos antígenos e dos testes bem-sucedidos de imunogenicidade em camundongos, o CT-Vacinas está pronto, segundo a professora Ana Paula Fernandes, uma das coordenadoras do Centro, para iniciar os testes clínicos. "As fases 1 e 2, de imunogenicidade e segurança em humanos, devem demandar investimento de R$ 15 a 20 milhões. Para a fase 3, ainda não há orçamento".

A previsão, segundo Ana Paula, é de que, “se tudo der certo, com a colaboração de todas as partes envolvidas”, os testes em humanos sejam iniciados até o fim deste ano.

A vacina em desenvolvimento pelo CT-Vacinas da UFMG adota tecnologia semelhante à da Universidade de Oxford, que trabalha com vetores virais, que não causam doença em seres humanos, mas estimula a produção de anticorpos e células de defesa.

Ainda de acordo com a coordenadora, o CT-Vacinas tem plena capacidade de produzir vacinas e assim reduzir a necessidade de importar esses produtos. “É preciso quebrar a cultura de importação de imunizantes que impera no Brasil. Os resultados promissores que obtivemos até agora demonstram que temos competência multidisciplinar, dominamos as diversas plataformas vacinais e contamos com ferramentas que estão disponíveis nos grandes centros de pesquisa estrangeiros”, afirma a cientista, ressaltando ainda a importância do financiamento de longo prazo que viabilizou as pesquisas nesse campo, ao longo das últimas décadas", finalizou Ana Paula.