Dois dias após publicar estudo que garante a segurança da CoronaVac, a revista científica britânica The Lancet divulgou, nesta quinta-feira (19), os resultados de uma pesquisa que aponta a eficácia da vacina de Oxford contra a Covid em idosos.

A conclusão é que pessoas com mais de 70 anos, justamente as que têm maior risco de desenvolverem quadro grave da doença, podem criar uma imunidade forte ao utilizarem a dose.

De acordo com a revista, esses resultados são referentes à fase 2 do desenvolvimento do imunizante, produzido pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Esses dados já haviam sido publicados parcialmente no mês passado, mas foram divulgados na íntegra nesta quinta.

Segundo os pesquisadores, a expectativa é que os resultados dos testes com a vacina em estágio avançado, ou seja, fase 3, que estão em andamento, sejam divulgados até o Natal.

No Brasil, a vacina de Oxford está sendo testada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O Ministério da Saúde tem um acordo com a AstraZeneca para aquisição e produção de doses no país por meio da Fiocruz.