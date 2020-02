Vai chover ou não? Essa é a grande dúvida e preocupação dos foliões em Belo Horizonte neste domingo (23), segundo dia de folia e com 64 cortejos programados para saída em todas as regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão é de precipitação com volume entre 20 e 30 milímetros.

Com madrugada com mínima de 17°C na capital, a expectativa é que o dia seja de céu encoberto com temperatura em declínio, com máxima em 23°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 70% à tarde.

Nesse sábado (22), havia previsão de chuva de até 50 mm, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante a noite, a Defesa Civil publicou um alerta para pancadas de chuva até às 8h deste domingo (23), com chuva entre 20 e 40 mm na capital.

Os dados do acumulado de chuva entre 7h de sábado (22) e 7h deste domingo (23), segundo a Defesa Civil, mostram que caiu água, mas não tanto quanto o esperado:

Barreiro - 1,6 mm

Centro Sul - 10,4 mm

Leste - 23 mm

Nordeste - 18,8 mm

Noroeste - 24 mm

Norte - 6,4 mm

Oeste - 11 mm

Pampulha - 20,8 mm

Venda Nova - 8,8 mm

