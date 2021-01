O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 será no próximo domingo (17), com 45 questões em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

Os candidatos vão ter cinco horas e meia para responder questões de literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), tecnologias da informação e comunicação, história, geografia, filosofia e sociologia.

A redação deve ser desenvolvida em até 30 linhas no gênero textual dissertativo-argumentativo. É preciso muita atenção para não perder pontos.

A professora de português, Renata de Oliveira, das Faculdades Kennedy e Promove, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o que é cobrado na redação. Ela dará dicas aos candidatos, nesta quarta-feira (13), às 15h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

Leia também:

Saiba quais são os critérios de correção da redação do Enem

Faculdades Promove e Kennedy realizam aulão gratuito e on-line sobre redação do Enem