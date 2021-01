O Brasil tem mais de 60 concursos públicos com editais publicados e com inscrições abertas. São cerca de 12 mil vagas para níveis médio, técnico e superior nas esferas municipal, estadual e federal; para as áreas de saúde, educação, jurídico, entre outras. Os salários são convidativos, podem chegar até R$ 23 mil reais.

Entre os concursos mais esperados está o da Polícia Federal, com 1.500 vagas em quatro cargos: delegado, agente, escrivão e papiloscopista, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 12 mil e R$ 23 mil reais. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h de 22 de janeiro e serão encerradas às 18h de 09 de fevereiro e devem ser feitas pelo site do Cebraspe.

O professor da Faculdade Promove, delegado aposentado da Polícia Federal e autor do livro “Como passei em 15 concursos”, José Roberto Lima, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre dicas para passar em concursos, nets segunda-feira (18), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.