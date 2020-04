Todas as autoridades médicas recomendam: fique em casa. O isolamento social é a melhor maneira de evitar o avanço da Covid-19. Mas o que devem fazer as pessoas que têm cachorros que estão acostumados a passear todos os dias e só fazem as necessidades em ambiente externo? É importante que os passeios sejam mais curtos e que vários cuidados sejam tomados em nome da saúde do cão e de toda a família.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) explica que é preciso o tutor do animal ficar atento para que os cães não fiquem estressados com a redução nos passeios. Se perceber que seu animal está com algum desses sintomas, está na hora de dar atenção e fazer brincadeiras, como arremesso de bolinhas, o próprio banho em casa e outras formas de interação.

Se tiver realmente que passear com o cão, é preciso estar atento a algumas recomendações e não deixar que ninguém faça carinho no animal – para evitar que o vírus seja levado para sua casa por meio dos pelos do bichano.

Confira quais são os cuidados que deverão ser tomados antes, durante e depois do passeio, de acordo com o CFMV:

- Os passeios ao ar livre devem ser curtos e focados, só para atender às necessidades fisiológicas;

- Apenas uma pessoa deve passear com o cão, a cada saída;

- Procure lugares menos movimentados e prefira os horários mais tranquilos;

- Evite contato com outros animais e pessoas;

- Na volta para casa, higienize as patas e pelos do pet com água e sabão neutro, de preferência os que sejam adequados a uso veterinário, ou álcool gel;

- No banho em casa, observar odores na pele, ouvido e boca. Unha grandes demais também podem causar problemas articulares e posturais.

- Para reforçar a imunidade, exercícios diários, alimentação balanceada, suplementação e uso de probióticos. Essas medidas também evitam alteração de peso, gordura corporal e outros impactos na saúde dos pets.