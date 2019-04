Está na hora de trocar o óleo do seu veículo? Saiba que o preço do item em Belo Horizonte pode sofrer variação de até 74%. A informação é do site de pesquisa Mercado Mineiro, que realizou um levantamento entre os dias 15 e 18 de abril na capital.

De acordo com o estudo, o litro do óleo mineral pode ter diferenças de até 74%. Veja alguns exemplos:

Lubrax SL 15w40: de R$12,80 até R$22,30 (variação de 74%);

Vs Tutela 20w50: de R$12,50 até R$19,00 (variação de 52%);

Móbil Protection 15w40: de R$17,90 até R$25,00 (variação de 39%).

Óleos semi-sintéticos (litro)

Lubrax Tecno 15W40: de R$15,00 até R$26,00 (variação de 73%);

Selenia Tutela 15W40: de R$20,00 até R$32,90 (variaçaõ de 64%).

Óleo sintético (litro)

Selenia Perform 5W40: de 22,00 até R$34,00 (variação de 54%);

Motul 6100 10W40: de R$34,20 até R$45,00 (variação de 31%).

Combustíveis

O site Mercado Mineiro realizou ainda uma atualização no preço dos combustíveis na Grande BH, no período de 15 a 19 de abril. De acordo com a pesquisa, a gasolina comum que custava em média R$4,549 no dia 20 de março subiu para R$4,632 no dia 19 de abril, um aumento de 1,82%.

A mesma pesquisa mostrou que o menor preço da gasolina é de R$4,390 e o maior é de R$4,999 - uma variação de 13,87%.

Já o etanol apresentou um aumento no preço médio de 0,96%: o valor, que era R$3,130, subiu para R$3,160. O menor preço do litro do etanol é de R$2,855 e o maior é de R$3,499, uma variação de 22,56%.

O litro do diesel S10, que custava em média R$3,733 caiu para R$3,723, uma redução de 0,27%. Segundo a pesquisa, o menor preço do item é de R$3,537 e o maior é de R$3,999 - uma variação de 13%.