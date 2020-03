Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, é a segunda cidade do país onde as pessoas mais esquecem seus pertences dentro de carros da Uber. Em primeiro lugar no ranking de "esquecidos" está a cidade de Petrolina, em Pernambuco, e, em terceiro, São Paulo. Figura ainda no "top 10" a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em nono lugar. Veja o ranking completo:

Cidades mais esquecidas

1. Petrolina, Pernambuco

2. Governador Valadares, Minas Gerais

3. São Paulo, São Paulo

4. Porto Velho, Rondônia

5. Santa Maria, Rio Grande do Sul

6. Itajaí, Santa Catarina

7. Parauapebas, Pará

8. Imperatriz, Maranhão

9. Uberlândia, Minas Gerais

10. Brasília, Distrito Federal

O levantamento sobre os itens esquecidos dentro dos carros de aplicativo, feito pela empresa, mostra ainda que, os objetos que as pessoas mais deixam para trás são carteira, bolsa, chaves, celular e até jóias.

Top 10 dos itens mais esquecidos

1. Carteira e bolsa

2. Roupas

3. Celular

4. Mochilas e malas

5. Chave

6. Óculos

7. Fone de ouvido e caixa de som

8. Dinheiro

9. Garrafas

10. Joia, relógio e maquiagem

O curioso é que há dias específicos para se perder determinado objeto. Segundo a Uber, segunda-feira é o dia em que as pessoas mais derrubam ou esquecem dinheiro dentro do carro. Já na terça, é a vez de os fones de ouvido e caixas de som ficarem para trás e, às quartas, malas e mochilas. Já nas quinta-feiras, os objetos mais esquecido são os óculos.

No fim de semana (sexta, sábado e domingo) são garrafas, roupas e celulares os pertences mais deixados para trás na hora de descer do veículo. É também no fim de semana o período campeão de esquecimentos, especialmente das 21h às 23h. Mas, especialmente os dias 7, 8, 14, 15 e 21 de dezembro passado, foram os "campeões" de esquecimento.

De convite de casamento à controle de videogame

No Brasil, há alguns itens inusitados que, embora não sejam frequentes, foram citados no levantamento da Uber. Algumas pessoas já deixaram para trás, por exemplo, fita de monitor cardíaco, convite de casamento, aparelho dental, quadro de arte, remédio para cachorro e até um controle de videogame.

Já no levantamento dos Estados Unidos alguns objetivos esquecidos podem parecer ainda mais inusitados para os brasileiros. Por lá, as pessoas já esqueceram nos carros de aplicativo: leite materno, ratos (para alimentação de cobra de estimação), véu de noiva, cartas de tarô, pedras e até tanque de oxigênio.

Como recuperar objetos esquecidos

A empresa explica que, para encontrar um item esquecido após uma corrida, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando o próprio aplicativo assim que der falta do objeto. Caso o passageiro deixe o próprio celular no carro, é possível acessar a corrida por meio de um computador. Quando o motorista precisa se deslocar para devolver algum pertence, é cobrada uma taxa de devolução. Veja o passo a passo:

1. Se estiver com o celular, abra o menu tocando no ícone superior à esquerda, toque em "Suas Viagens" e selecione a opção que você deixou algo no carro.

2. Toque em "Itens perdidos".

3. Toque em "Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido".

4. Deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar.

5. Se o item perdido foi justamente seu telefone pessoal, acesse o site uber.com/ajuda e faça o login em sua conta. No menu "Problemas com uma viagem específica e reembolsos" clique em "Itens Perdidos", depois em "Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido" e digite o número de telefone de um amigo.

6. Seu telefone tocará e conectará você diretamente ao número do celular do seu motorista.

7. Se o seu motorista atender e confirmar que seu item foi encontrado, combine um horário e local convenientes para ambos para recuperá-lo.

8. Se o motorista não atender, deixe um recado na caixa postal descrevendo o item e informações de contato para que o motorista possa contatá-lo facilmente

Se o passageiro não conseguir contato ou combinar a devolução com o motorista em até 24 horas após a viagem, ele deve falar diretamente com a Uber, que tentará entrar em contato com o motorista. Para isso, é preciso seguir os procedimentos acima até entrar no menu "Itens Perdidos" e, depois, clicar em "Entrar em contato com a Uber sobre um item perdido".

