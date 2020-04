A Prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, confirmou, na noite dessa sexta-feira (10), as primeiras duas mortes decorrentes da Covid-19 na cidade. Trata-se de um casal de idosos com doenças preexistentes. Em função disso, o número de óbitos no Estado deve chegar a 20 neste sábado (11).

De acordo com comunicado da administração municipal, os exames que confirmaram a morte foram feitos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, e entregues na última noite.

As vítimas são um homem de 62 anos e uma mulher de 68. Ambos tinham comorbidades, ou seja, outras doenças anteriores à Covid-19. As enfermidades não foram divulgadas.

Valadares, distante 319 km da capital mineira, também confirmou, nessa sexta, o quarto caso de coronavírus no município. O paciente é um homem de 53 anos.

Paraisópolis

Paraisópolis, no Sul de Minas, que já tinha um óbito em decorrência da doença confirmado no último dia 3, também registrou mais uma morte pela Covid-19. O caso foi divulgado na tarde dessa sexta-feira.

A prefeitura de Parasópolis foi procurada para detalhar a segunda morte na cidade, mas ninguém foi encontrado.

Mortes chegam a 20

O número de mortes causadas pela Covid-19 no Estado deve chegar a, pelo menos, 20 neste sábado (11). Conforme o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nessa sexta, Minas registrava 17 mortes confirmadas para a Covid-19. No entanto, o total deve aumentar em função das confirmações de Valadares e Paraisópolis.

