A Prefeitura de Governador Valadares interditou três unidades de terapia intensiva (UTI) do Hospital Municipal, destinados ao combate da Covid-19, nesta sexta-feira (11). A medida foi necessária devido às infiltrações causadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade, no Vale do Aço.

E com três leitos a menos a taxa de ocupação está perto do limite. Segundo boletim da prefeitura, as unidades UTI do HM e do Hospital Bom Samaritano, que correspondem à rede pública, estão com 98,2% de ocupação. E na rede particular, não há mais vagas.

De acordo com a prefeitura, Governador Valadares conta com 54 leitos de UTI. A cidade ainda registra 51 pacientes internados em enfermaria, outros 43 em UTI e outros 285 em isolamento domiciliar.

Ao todo, Valadares já registrou 11.366 casos positivos para Covid-19, com 387 mortes.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a prefeitura para obter informações sobre quando os leitos interditados estarão em funcionamento, mas até o início da tarde ainda não foi dada nenhuma resposta.