A Vale informou nesta sexta-feira (8) que determinou o afastamento e realocação de dez profissionais, entre gerentes e engenheiros, conforme recomendação feita pela Força Tarefa montada para averiguar as causas do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro.

No último sábado (2), cinco executivos da empresa já haviam solicitado o afastamento voluntário de suas funções: Fabio Schvartsman (Diretor-Presidente), Gerd Peter Poppinga (Diretor-Executivo de Ferrosos e Carvão), Lucio Flavio Gallon Cavalli (Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão) e Silmar Magalhães Silva (Diretor de Operações do Corredor Sudeste).

Segundo a empreaa, no fim de semana o Conselho de Administração se reuniu e deliberou por seguir todas as recomendações da Força Tarefa formada por Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Polícia Federal e da Polícia Civil de Minas Gerais. Alguns profissionais foram afastados da empresa, enquanto outros deixaram de desempenhar atividades relacionadas à gestão de riscos e/ou monitoramento de segurança de barragens.

