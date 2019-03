Definido em acordo judicial no dia 20 de fevereiro, a Vale ainda não anunciou o nome da empresa que organizará os documentos de todos os moradores de Brumadinho, na Grande BH, com direito a receber o pagamento emergencial.

De acordo com a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais, os pagamentos só poderão ser realizados após a contratação da empresa. Além disso, não há prazo limite para as pessoas entregarem os documentos.

Segundo a prefeitura, o morador que quiser agilizar o processo já pode baixar o formulário, que deverá ser preenchido e entregue juntamente com os documentos abaixo:

- Documento de identificação com foto;

- Número do CPF;

- Comprovante de residência em Brumadinho ou até um quilômetro do leito do rio Paraopeba, antes da data do rompimento.

“Estamos aguardando a Vale contratar a empresa para que possamos divulgar para todos os moradores onde deverá ser entregue a documentação, para que tenham direito de receber estes recursos”, afirmou o prefeito Avimar Barcelos.

Ainda segundo a prefeitura, o pagamento emergencial é no valor de um salário mínimo por adulto, meio salário mínimo para adolescentes (12 a 17 anos) e ¼ do salário para crianças abaixo de 12 anos. O valor a ser pago será contado da data de rompimento da barragem (25/01/19).

“Ou seja, assim que a Vale contratar essa empresa, a qualquer momento as pessoas poderão entregar a documentação e receber os direitos já garantidos. Independente da data de entrega, cada pessoa tem o direito de receber 12 parcelas do pagamento acordado em juízo”, disse Barcelos.

A reportagem entrou em contato com a Vale para saber sobre a contratação da empresa e aguarda retorno.