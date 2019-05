Uma empresa de engenharia dos Estados Unidos foi apresentada pela Vale ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), durante reunião realizada neste domingo (19). A intenção da mineradora é que esta companhia faça um estudo independente da situação na mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na região Central de Minas Gerais. O município vem vivendo momentos de tensão desde a última semana, quando a mineradora anunciou que uma estrutura da mina deve se romper a qualquer momento e isso pode culminar no colapso da barragem, que desalojaria cerca de 6 mil moradores da cidade.

Conforme o MPMG, a possível contratação da empresa Rizzo International para a realização da auditoria independente foi apresentada em função de uma determinação da Justiça diante de um pedido feito pelos promotores que acompanham o caso. "A empresa contratada realizará serviços de auditoria externa geotécnica independente para o Ministério Público e demais órgãos envolvidos". Porém, segundo o órgão, somente a Vale pode explicar quais os critérios para a escolha da multinacional.

A mineradora foi procurada pela reportagem do Hoje em Dia, entretanto, até o momento não se posicionou sobre a escolha da empresa. A Rizzo International é uma empresa global de engenharia e consultoria sediada em Pittsburgh, Pennsylvania, segundo dados do próprio site da companhia.

"Somos uma empresa altamente especializada em todos os aspectos das áreas de engenharia civil e ciências da terra para instalações de geração de energia, barragens, estruturas comerciais especializadas e projetos de escavação de túneis. Por mais de um quarto de século, nossa empresa trabalhou em todo o mundo em projetos únicos, desafiadores e tecnicamente exigentes. Orgulhamo-nos do nosso compromisso em fornecer serviços pessoais e profissionais de forma ágil e de alta qualidade e esforçamo-nos continuamente para exceder as expectativas dos nossos clientes, fornecendo soluções inovadoras e economicamente inteligentes", afirma a Rizzo.

Reunião

Participaram do encontro diversos promotres, entre eles a coordenadora da força-tarefa do MPMG, Andressa Lanchotti, e representantes da Vale, do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Agência Nacional de Mineração (ANM), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), Advocacia Geral da União (AGU), Advocacia Geral do Estado (AGE) e Defesa Civil.

De acordo com Andressa Lanchotti, o MPMG "continuará atuando diuturnamente para mitigar os impactos de eventual rompimento da barragem, tomando todas as medidas preventivas possíveis".

Por fim, as autoridades presentes determinaram à mineradora que a comunicação das informações sobre a movimentação do talude, a segurança da barragem, monitoramento e ações emergenciais seja feita de forma imediata e não fragmentada, uma vez que isso poderia dificultar ou impedir a atuação dos órgãos.

Situação da barragem

Na última quarta-feira (15) a Defesa Civil de Minas Gerais divulgou a movimentação de quatro centímetros em um talude da mina Gongo Soco, da Vale. Esta estrutura é um plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como função garantir a estabilidade da estrutura. A parede em risco está localizada na face norte da cava da mina, que está desativada.

A queda da estrutura em si não afeta a barragem, que está localizada a 1,5 km de distância, entretanto, existe a possibilidade dela causar um abalo sísmico que pode ser o gatilho para o rompimento da barragem, que tem 6 milhões de m³ de rejeitos de minério, segundo a ANM.

Na quinta-feira (16) o MPMG divulgou que teve acesso a um documento da própria Vale que traz uma previsão sobre quando o talude deverá se romper. "A empresa Vale S/A estima que, permanecendo a velocidade de aceleração de movimentação do talude norte da Cava da Mina de Gongo Soco, sua ruptura poderá ocorrer no período de 19 a 25 de maio de 2019, gerando vibração que poderá ocasionar a liquefação da Barragem Sul Superior e sua consequente ruptura", aponta a promotoria.

Leia mais:

Chance de barragem se romper em Barão de Cocais é de 15%, admite Estado

Vale anuncia paralisação de trens de carga por risco em barragem de Barão de Cocais

Vale garante segurança de trabalhadores na construção de muro em Barão em caso de rompimento

Talude de barragem em Barão de Cocais pode se romper a qualquer momento, dizem autoridades